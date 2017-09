Besloten training amateurs voor duel tegen PSV blijkt grote grap

PUTTEN - Een tweet van voetbalclub SDC Putten heeft nogal wat losgemaakt. De vereniging liet weten, in navolging van PSV, een besloten training te houden. Maar daar blijkt niets van waar.

Putten en PSV spelen donderdagavond in Gelderland tegen elkaar in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. PSV neemt dat duel zo serieus, dat er zonder pottenkijkers wordt getraind. Daarop besloot de amateurclub om onderstaande tweet de wereld in te sturen:

Het Eindhovens Dagblad maakte vervolgens een bericht dat zowel PSV als Putten de deuren zouden sluiten in aanloop naar het bekerduel. 'Een grapje', biecht secretaris Adniek van Donkersgoed op. 'We hebben het lekker zo gelaten. Het heeft veel ludieke reacties opgeleverd.'

In Putten wordt dus niet besloten getraind. De secretaris verwacht zo'n 2500 tot 3000 fans donderdagavond op Sportpark Putter Eng.