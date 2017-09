Ondernemer is er klaar mee en zet video van wanbetalers online

LAREN - Uitgaansgelegenheid Witkamp in Laren heeft camerabeelden op social media gezet van vier bezoekers die de zaak hebben verlaten zonder een rekening van bijna tweehonderd euro te betalen. Volgens de eigenaren is het viertal vaker op dezelfde manier te werk gegaan in andere horecazaken.

'Ze hebben veel gedronken en gegeten en hebben drie pakjes sigaretten op de rekening laten schrijven', meldt Witkamp op Facebook. 'Aan het eind zijn ze helaas hard de zaak uit gelopen zonder te betalen!' De bezoekers hebben een rekening van 197,25 euro open staan bij de zaak in Laren. Bekijk hier de videobeelden van de wanbetalers. 'We hebben al met veel andere gedupeerde ondernemers contact gehad', zeggen de eigenaren. 'Iedereen kent ze en overal flikken ze hetzelfde kunstje.' Witkamp geeft in het bericht aan dat de camerabeelden pas worden verwijderd nadat de rekening is betaald.