'De hoed van mijn vrouw? Ik mocht hem nog niet zien...'

ZALTBOMMEL - Het is de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Naast de troonrede zijn de outfits en hoedjes het gesprek van de dag. Zo ook voor Albert van den Bosch, VVD-kamerlid en oud-burgemeester van Zaltbommel. Het is zijn eerste Prinsjesdag in Den Haag.

Even voelt Van den Bosch zich weer een klein jongetje. 'Natuurlijk is het spannend. De sfeer in Den Haag is bijzonder, dat heb ik nooit eerder meegemaakt', zegt hij. De tekst gaat verder onder het fragment. Het hoedje van zijn vrouw heeft hij nog niet gezien. 'Ze heeft een hele grote ronde doos meegenomen in de auto. Ik zie het hoedje pas als ze hem straks op doet. Ik mocht hem nog niet zien.' Zaltbommel in Ridderzaal De outfit van Van den Bosch heeft een Zaltbommels tintje. 'Ik heb een net pak aan en mooie manchetknopen om van het stadhuis van Zaltbommel, die heb ik ooit gekregen van mijn medewerkers.' Van den Bosch was van mei 2004 tot maart 2017 burgemeester van Zaltbommel.