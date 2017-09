Bestelbus knalt tegen boom, bestuurder gewond

NIJKERK - Op de Barneveldseweg bij Nijkerk is maandagavond een bestelbus tegen een boom gereden bij een eenzijdig ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur. De bestelbus vloog om nog onbekende reden uit de bocht en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met de automobilist gaat. De beschadigde bus is door een bergingsbedrijf uit de berm gehaald.