'Het is gewoon verschrikkelijk', veel boosheid over nieuwe vliegroutes

DALFSEN - Boosheid, woede en heel veel vragen. Dat hadden bezoekers aan de eerste informatiebijeenkomst, maandagavond, over de nieuwe routes van Lelystad Airport. 'De vliegtuigen komen straks recht over Heerde heen. Het is gewoon verschrikkelijk', meent bezoeker Anne van Marle.

In april 2019 breidt Lelystad Airport uit om Schiphol te ontlasten. Daarvoor zijn nieuwe vliegroutes in de maak die over het grondgebied van Overijssel en Gelderland lopen. De minimale vlieghoogte is 1800 meter en dat vinden tegenstanders te laag.

Tijdens de bijeenkomst in het Overijsselse Dalfsen worden geluidsfragmenten van vliegtuigen afgespeeld om een indruk te geven van de overlast. De mensen in de zaal zijn sceptisch. Er worden opmerkingen gemaakt over het geluidsniveau en men verwacht in de praktijk veel meer overlast. 'Je kunt niet meer praten als een vliegtuig overkomt', roept een man die juist de Randstad is ontvlucht voor het vliegverkeer.

'De geluidsweergaven zijn vastgesteld en gemaakt door een onafhankelijk instituut', houdt Hans Alders het publiek voor. De oud-Commissaris van de Koning van Groningen is al jarenlang betrokken bij de planvorming. Het overlegorgaan dat uiteindelijk leidde tot de keus voor Lelystad draagt zijn naam: de Alderstafel.

Akkoord

'Mij is gevraagd het advies toe te lichten dat doe ik graag', vertelt hij. 'Kijk, je moet elkaar niet voor de gek houden. Als er een vliegtuig voorbij komt, hoor je dat. Ik ben voorzitter van die tafel, maar het advies werd gedragen door alle partijen aan tafel. Ook de provincie Gelderland en Overijssel en de gemeenten die ze vertegenwoordigen', merkt hij fijntjes op.

Coen van der Zwaag uit Elburg hoopt dat er nog ruimte is om aanpassingen te maken. 'Ik denk dat we er in Elburg erg veel problemen mee krijgen.' Dinsdagavond is een bijeenkomst in Zwolle, volgende week volgen in Gelderland bijeenkomsten in Ede en Apeldoorn.