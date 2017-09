Joost de Wit gaat helpen om kunstgras uit te bannen

ARNHEM - Vitesse-directeur Joost de Wit is maandagavond geïnstalleerd als lid van een werkgroep die namens alle eredivisieclubs gaat kijken hoe kunstgras op termijn kan worden uitgebannen.

De koepelorganisatie van eredivisieclubs ECV heeft de werkgroep geïnstalleerd om te onderzoeken of een officieel verbod op kunstgras in de eredivisie mogelijk is. De directeuren van VVV en Heracles vertegenwoordigen de kunstgrasclubs. Joost de Wit vertegenwoordigt samen met de directeur van FC Groningen de 'grasclubs'.

Er spelen nu zeven eredivisieclubs op kunstgras, veel andere eredivisieclubs willen af van het nepgras. De nieuwe werkgroep, waar ook ECV-voorzitter Jacco Swart in zit, gaat nu kijken of dat haalbaar is. Swart laat weten dat de werkgroep snel aan de slag gaat. 'Wij hopen voor de vergadering betaald voetbal op 12 december met voorstellen te kunnen komen.'