Wereldtitel lonkt voor Annemiek van Vleuten op 'rottig parcours'

BERGEN - De Wageningse wielrenster Annemiek van Vleuten is vanmiddag één van de favorieten voor de wereldtitel bij het WK tijdrijden. De wereldkampioenschappen zijn in het Noorse Bergen.

Het parcours in de omgeving van Bergen is ruim 21 kilometer lang. Tegenover de NOS noemt Van Vleuten het een 'rottig parcours' vanwege het vele klimwerk, toch zal ze daar haar winst moeten pakken.

De Wageningse kan goed klimmen. Met name de Birkelundsbakken, een klim van 1,5 kilometer met stukken met een stijgingspercentage van 16 procent, zal beslissend zijn zo is de verwachting. Na die klim volgt nog een lange afdaling.

Goede vorm

De 34-jarige Wageningse is misschien wel de grootste favoriete voor goud. Ze won twee weken geleden beide tijdritten in de Boels Ladies Tour en eerder dit seizoen was Van Vleuten ook al de beste in de tijdrit in de Giro Rosa.

Van Vleuten, die ook Nederlands kampioen tijdrijden is, start om 16.27 uur. De laatste renster zal vermoedelijk rond 17.20 uur over de finish komen. Van Vleuten rijdt later deze week ook de wegwedstrijd.