Ouderen wachten uren op de taxi; vervoer PlusOV chaos

BEEKBERGEN - Niet alleen het leerlingenvervoer in de regio Apeldoorn verloopt stroef, vervoerder PlusOV lijkt ook een chaos te maken van het ouderenvervoer. Uit een inventarisatie van Omroep Gelderland blijkt dat ouderen vaak uren moeten wachten.

Het nieuwe schooljaar was nog maar net van start of de telefoon van vervoerder PlusOV stond roodgloeiend. Het regende klachten. Maar niet alleen het leerlingenvervoer verloopt stroef. Ook ouderen moeten soms urenlang wachten voor ze worden opgehaald. 'Dit is niet goed voor onze cliënten, onze medewerkers en onze financiën', zegt Danny Huizer, locatiemanager bij Zorggroep Apeldoorn e.o.

Cliënten de dupe

Het is een doodgewone doordeweekse ochtend. De koffie loopt, de kachel wordt aangezet. Zeventien cliënten worden er verwacht. Alle zeventien zijn dementerend en komen één of meerdere dagen per week naar de dagbesteding Het Zonnehuis in Beekbergen.

Het gros van de cliënten wordt gebracht met een busje dat geregeld wordt door de gemeente. Sinds vorig jaar heeft Apeldoorn een contract met PlusOV. Dit jaar heeft de hele Stedendriehoek, Hattem en Heerde het leerlingenvervoer en ouderenvervoer uitbesteed aan PlusOV. Meer dan 1500 klanten erbij. Busjes en taxichauffeurs huren ze in bij taxibedrijven uit de buurt.

Het is half 10 als het eerste taxibusje arriveert. Met één mevrouw erin. Daarna volgen er nog twee busjes. Maar het gros komt pas na 10 uur. Toen PlusOV de aanbesteding won, heeft Danny Huizer contact gezocht. 'Ik heb in april contact met ze gezocht om te vragen of het vervoer voor onze cliënten goed zou blijven gaan.' Toch hebben die waarschuwingen volgens hem niet kunnen voorkomen dat het nu, sinds de scholen weer zijn begonnen, een chaos is in het ouderenvervoer. 'Dit is heel vervelend voor onze cliënten, ze hebben zo de behoefte aan structuur.'

De taxi komt steeds te laat

Riet Post beaamt dat. Ze gaat nu al vier jaar, twee keer per week naar Het Zonnehuis. 'Ik vind het hier heel fijn, kan heerlijk knutselen en ze zorgen heel goed voor me.' De afgelopen weken heeft haar man haar gebracht, want de bus kwam steeds te laat: 'Ik zet m'n wekker om half acht en zorg dat ik om kwart over negen met jas en tas klaar zit. De taxi hoeft nooit op mij te wachten, maar nu moet ik dus telkens op de taxi wachten. Heel vervelend.'

Huizer legt uit dat het ook voor de mantelzorgers van de cliënten heel vervelend is: 'Die plannen hun privéafspraken ook op deze zorgdagen, als je dan tot 13 uur zit te wachten op een bus, die mogelijk niet komt, dan is dat natuurlijk nog een extra belasting.

Huizer zegt de uren die cliënten thuis op de bus zitten te wachten, niet in rekening te brengen: 'Het gros wordt dan wel vergoed door de gemeente, maar cliënten betalen ook een eigen bedrage per uur. Ik wil niet dat zij moeten betalen voor zorg die ze niet ontvangen. Daarnaast maakt Huizer natuurlijk wel extra kosten. 'Mijn medewerkers moeten geregeld overwerken, omdat de bus ook 's middags vaak te laat is.'

PlusOV belooft beterschap

Danny Huizer heeft regelmatig contact met PlusOV en de wethouder. Hij hoopt dat de problemen binnen een paar weken zijn opgelost en gaat daarna overleggen over de gederfde inkomsten.

PlusOV geeft toe dat er problemen zijn en werkt met man en macht om het vervoer te organiseren zoals het hoort.

Zie ook: Veel kritiek op leerlingenvervoer: 'Dit moet volgend jaar beter'