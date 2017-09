Dorpsbewoners gaan Terror Teun missen: 'Het wordt wennen, iedereen kende hem'

KOOTWIJK - Edelhert Teun, dat in Kootwijk tuintjes afstruinde op zoek naar voedsel, is overleden. Dat heeft boswachter Laurens Jansen bevestigd aan Omroep Gelderland.

Teun groeide in korte tijd uit tot een beroemdheid op de Veluwe. Het hert wandelde geregeld op zijn dooie akkertje door de dorpskern van Kootwijk en was daardoor erg geliefd bij veel dorpelingen. Ze gaven hem de bijnaam 'Teun'. 'Hij stond hier vaak op het veldje tegenover op zijn dooie gemak te eten', vertelt café-eigenaar Rene Druijf. 'Hij vond het denk ik wel leuk dat iedereen naar hem keek. Het deed hem niks meer.'

Dien van Middendorp had het hert ook eens op bezoek in haar tuin. 'Dan zag ik dat ie een struik kaal gegeten had', vertelt ze. 'Maar het is hem vergeven. Het wordt wennen, iedereen kende hem.'

Terror Teun

Sommigen waren minder gecharmeerd van het dier en noemden hem gekscherend 'Terror Teun', omdat hij het voorzien had op hun groentetuinen.

Teun werd onlangs nog gefilmd toen hij door de dorpskern van Kootwijk liep:

Boswachter Jansen zegt dat Teun maandag door een dorpeling dood in een achtertuin is gevonden. 'Waaraan Teun is overleden, weten we niet. Eerst dachten we dat hij was aangereden door een auto en de tuin was ingelopen om daar in stilte te sterven. Degene die Teun vond, wees op een grote donkere vlek op zijn buik. Dat kan duiden op een wond door een aanrijding, maar een snelle inspectie wees uit dat Teun niet verwond is.'

Natuurlijke dood

Volgens de boswachter is de grote donkere vlek een urinevlek. 'In de bronsttijd plassen herten zich wel vaker onder,' legt de boswachter uit. Jansen zegt dat er geen autopsie op Teun wordt verricht om te kijken waaraan het dier precies is overleden. 'Het lijkt erop dat Teun een natuurlijke dood is gestorven. Een snelle dood waarschijnlijk ook. Hij heeft niet geleden.'

Er zijn wel een aantal kiezen van Teun verwijderd voor verder onderzoek. 'Aan de hand daarvan kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe oud Teun was. We vermoeden een jaar of 16.'

Teun is ergens in het bos neergelegd. 'Dieren zullen hem daar opeten', aldus de boswachter. Op sociale media wordt geschokt gereageerd op de dood van het beroemde hert.

