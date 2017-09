Nog geen duidelijkheid over toekomst Knorhof

KAPEL AVEZAATH BUREN - In de aanloop naar de gemeenteraad van dinsdag over de afhandeling van de brand bij De Knorhof in Erichem blijft een groot deel van de politiek nog op de vlakte over een eventuele toekomst en herbouw van het bedrijf. Ook eigenaar Straathof zelf heeft naar buiten nog geen duidelijkheid gegeven.

Eind juli brandde de Erichemse varkensstal van Sebava b.v., zoals De Knorhof officieel heet, volledig uit. Twintigduizend varkens kwamen daarbij om. Het terrein en de duizenden kadavers raakten ernstig vervuild met asbest.

In de periode van en ook de eerste weken na de brand is de crisis bestreden met behulp van tal van instanties, waaronder de gemeente Buren. De gemeenteraad vergadert dinsdag met name over deze aanpak.

Nog geen concreet toekomstplan

Er is nog geen concreet toekomstplan van eigenaar Straathof voor het terrein. Eerder maakte de provincie wel duidelijk dat hij het recht heeft om daar in principe terug te bouwen. Woordvoerder Jan Voermans van eigenaar Straathof blijft vaag over de toekomstplannen: 'Dat weet de buitenwereld nog niet in ieder geval'. Hij kon nog niet zeggen wanneer er wel plannen naar buiten komen.

Het is mede daarom dat de Burense politiek nog niet echt stelling neemt. Veel fracties willen niet vooruitlopen op eventuele plannen van Straathof. Alleen de Protestants Christelijke Groepering PCG laat weten dat wanneer Straathof met een herbouwplan komt en hij zich aan de regels houdt, ze dit positief zullen benaderen.

Het is geen verrassing dat de Partij voor de Dieren in Buren een uitgesproken tegenstander is van de terugkeer van de megavarkensstal van Straathof. De partij heeft één zetel in de raad. Fractievoorzitter Joop de Jonge denkt zelfs aan een bestemmingsplanwijziging om een nieuwe megastal onmogelijk te maken. De Jonge denkt wel dat dit een lastige optie is.

Meerdere partijen zijn ook benieuwd wat de Tweede Kamer gaat doen. De organisatie Varkens in Nood heeft vijftigduizend handtekeningen opgehaald om een Kamerdebat af te dwingen over de megastallen. Ze willen ook een beroepsverbod voor Straathof, net zoals hij ook in Duitsland heeft. Er staat nog geen datum voor het aanbieden van deze petitie.

Kamermotie over zwarte lijst aangenomen

Ondertussen is er op initiatief van de Partij voor de Dieren en de SP wel een motie in de Kamer aangenomen over de wenselijkheid van een Europese zwarte lijst voor dierhouders die een beroepsverbod hebben gekregen.

De motie was mede naar aanleiding van de brand in Erichem. Straathof heeft eerder in Duitsland zo'n beroepsverbod gekregen. De regering wordt in de motie opgeroepen zich voor een zwarte lijst in Europa hard te maken.

