Zo zag de bunker van de hoogste Nederlandse nazi-leider er uit

APELDOORN - Wil je weten hoe de bunker van de hoogste nazi-leider van Nederland eruitzag? Dat kan: cultuurhuis CODA in Apeldoorn presenteerde vanmiddag een virtuele tour van De Bunker van Seyss-Inquart.

Bij de Apeldoornse villa waar rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, een Oostenrijker, tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef, ligt zijn bunker. Een stichting kreeg deze zomer 40.000 euro om die te herstellen.

Werkzaamheden

De bunker is nu blootgelegd en wordt eerst waterdicht gemaakt. De werkzaamheden duren nog even, maar in de tussentijd kan een virtueel bezoek worden gebracht aan de bunker. Door middel van een digitale reconstructie is te zien hoe de bunker er in 1948 uit heeft gezien.

Zo wordt de plek toegankelijk gemaakt voor het onderwijs en andere belangstellenden. In het zogenoemde CODA VR Lab wordt de bezoeker door een gids rondgeleid door de bunker zoals deze er vlak na de oorlog uitzag.

