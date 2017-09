Vers vuur voor vrijheidsmonument

Foto: archief

WAGENINGEN - Het bevrijdingsvuur is weer in onze provincie. Vanuit het Normandische Bayeux is de vlam al dagen onderweg naar Nederland, waar het in Wageningen zal worden gebruikt om het vuur van het vrijheidsmonument te verversen.

Afgelopen nacht is het vuur op weg gegaan met de lopers van atletiekvereniging Pallas'67 uit Wageningen. Ze maakten een stop bij het oorlogsmonument De Naald en vervolgden toen hun weg. In totaal leggen ze vandaag 110 kilometer af. De vlam werd opgehaald in het Franse Bayeux, de eerste grote plaats die door de geallieerde troepen werd bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vuur wordt om 9.00 uur bij het 5 Mei Plein in een ceremonie 'ververst'. Foto: Omroep Gelderland