Verwarde man loopt met mes over straat

Foto: Wijkagent Carlo

OOSTERBEEK - In Oosterbeek is maandag een verwarde man aangehouden die met een mes over straat liep.

Een wijkagent schrijft op Instagram dat hij de man heeft meegenomen naar het politiebureau. 'Gelukkig niemand bedreigd of gewond. Hulpverlening is voor hem ingeschakeld', aldus de politieman. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl