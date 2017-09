Tientallen boetes voor 'foutparkeerders' bij Fruitcorso Tiel

TIEL - Voor sommige bezoekers is het Fruitcorso afgelopen zaterdag in Tiel een duur uitje geweest. Handhavers van de gemeente hebben tientallen boetes van 99 euro uitgedeeld aan mensen die verkeerd geparkeerd stonden.

Bij de organisatie van het Fruitcorso kwamen de afgelopen dagen flink wat klachten binnen over de boetes. Volgens de bezoekers zijn ze door verkeersregelaars naar verkeerde parkeerplaatsen doorgestuurd en was de parkeersituatie niet duidelijk.

Volgens woordvoerder Fred Eggink is de situatie in de stad pasgeleden veranderd, waardoor veel mensen niet wisten waar ze wel of niet mochten parkeren. De organisatie laat het er niet bij zitten en gaat dinsdag met de gemeente om tafel.

'Wel op de borden letten'

In De Gelderlander laat de gemeente in een reactie weten dat ze het heel vervelend vindt hoe het gelopen is. Toch zouden de verkeersregelaars goed hun werk hebben gedaan. 'Het is een hard gelag als je een prent vindt, maar je moet wel op de borden letten. En die stonden er. We controleren ook om de belangen van vergunninghouders te beschermen', aldus woordvoerder Nanny Roelen van de gemeente Tiel in de krant.