VVD na lange tijd niet meer de grootste partij in Culemborg

Peter Bos. Foto: Culemborg van NU

CULEMBORG - De VVD is na vele jaren niet meer de grootste partij in de gemeenteraad van Culemborg. Door de overstap van een fractielid naar een andere partij in de raad moet de VVD die positie laten aan D66.

Dit weekend maakte het VVD-raadslid Peter Bos bekend over te stappen naar Culemborg van Nu, de partij van de voormalige fractievoorzitter van de VVD, Monica Wigchers. Die stapte eerder dit jaar uit de VVD. Bos zegt in een persbericht van Culemborg Nu iets te willen bereiken voor het sociaal domein en dat dat niet meer goed mogelijk is binnen de VVD-fractie. Op de vraag waarom hij zijn raadszetel niet opgeeft, stelt hij dat zijn werk in Culemborg nog niet af is en dat hij dus doorgaat als liberale maar vooral ook lokale politicus. 'Minne actie' De huidige fractievoorzitter van de VVD, Han Braam, vindt het een 'minne actie' van Peter Bos. Volgens Braam zijn alle VVD-gemeenteraadsleden van Culemborg zaterdag nog op cursus geweest en daar zou niks zijn gebleken van ongenoegen bij de zondag opgestapte Bos. Met de overstap heeft de VVD nog 3 zetels over. De collegepartijen hebben daardoor nog een nipte meerderheid van 1 zetel in de Culemborgse gemeenteraad.