Rechter doet uitspraak tegen groep die broers mishandelde

ARNHEM - De rechter in Arnhem doet vandaag uitspraak tegen acht Veenendalers die vorig jaar op Koningsdag in Arnhem twee broers in elkaar zouden hebben geslagen.

De broers, twee jongens uit Lunteren van 18 en 14 jaar, werden zwaar mishandeld door de groep, nadat de oudste per ongeluk tegen iemand aanliep. Wat volgde was 'een explosie van geweld', zoals de rechter het twee weken geleden tijdens het proces noemde. De oudste broer werd zeker 25 keer getrapt.

Toch zijn er door het Openbaar Ministerie alleen werkstraffen geëist tegen de Veenendalers, van wie er vier minderjarig zijn. Justitie heeft geen onvoorwaardelijke celstraffen geëist omdat de zaak pas na 16 maanden werd behandeld. Ook speelt mee dat de verdachten zichzelf bij de politie hebben gemeld. Dat deden ze nadat beelden werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau GLD.

Niet kunnen navertellen

Veel mensen waren getuige van de vechtpartij. Een omstander schoot de slachtoffers te hulp. Hij verklaarde later: 'Als ik niet had ingegrepen, had hij het niet kunnen navertellen'.

Maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs gevonden voor poging tot doodslag. De verdachten zijn vervolgd voor openlijke geweldpleging.

Roepen naar meisjes

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de groep in Veenendaal ook al langere tijd overlast zou veroorzaken in een winkelcentrum. Ze zouden zich op Koningsdag, voorafgaand aan de vechtpartij, ook agressief hebben gedragen in de Arnhemse binnenstad. Ze riepen naar meisjes en botsten tegen ze op, net zoals ze later tegen de twee slachtoffers zouden opbotsen. Een aantal verdachten is al eerder met de politie in aanraking geweest.

Bij de vechtpartij zou ook een negende verdachte zijn betrokken. Zijn zaak wordt later dit jaar behandeld, omdat in zijn geval nog twee getuigen moeten worden gehoord.

