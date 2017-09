Vrijwilligers zetten de Oude IJsselbrug zelf in verf

ZUTPHEN - Als het weer een beetje meezit, wordt vandaag een begin gemaakt met het afschilderen van de Oude IJsselbrug in Zutphen. Bijna honderd vrijwilligers helpen mee aan de klus.

Het ongeverfde deel is nu nog beige in plaats van het nieuwe 'Zutphense blauw'. De zogeheten aanbruggen aan de zijde van de wijk De Hoven waren oorspronkelijk niet in het projectplan opgenomen, omdat het schilderwerk nog niet aan vervanging toe was.

Onder inwoners ontstond commotie vanwege de 'half afgemaakte brug'. Na een actie van een inwoner op Facebook om de klus dan maar zelf te klaren, besloot het college van Zutphen dat mogelijk te maken, maar dan wel onder strikte veiligheidsvoorwaarden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Deze mensen helpen mee met het verven. Foto: Omroep Gelderland

Tenzij het regent, gaan ongeveer 100 vrijwilligers vandaag en morgen aan de slag. Ze worden begeleid door professionals. Er zijn 4 ploegen gemaakt van 25 personen. Iedereen kan zo een dagdeel schilderen. Ook het college van burgemeester en wethouders komt een handje helpen.

Paar ton

De brug hoeft tijdens het schilderen niet dicht voor het verkeer. Het 'ludieke' initiatief kost de gemeente alles bij elkaar een paar ton.

Zie ook: