Rappers dissen BNN-presentator Tim Hofman in videoclip

NIJMEGEN - De rappers van het Nijmeegse Kamp Ras hebben een videoclip opgenomen waarin ze het opnemen voor een huisjesmelker die werd 'belaagd' door programmamaker Tim Hofman. Dit viel verkeerd bij de rappers, waarop ze besloten er een nummer over te schrijven.

Hofman presenteert het YouTube-programma #BOOS dat sinds de zomer van 2016 wekelijks verschijnt. In dit programma kunnen kijkers problemen doorgeven die vervolgens worden opgelost of aangekaart door Tim Hofman en zijn team. Dit gebeurt op een ludieke manier met de nodige grappen en special effects.

Onlangs kwam het programma in opspraak toen Hofman het aan de stok kreeg met een andere huisjesmelker uit Nijmegen, Ton Hendriks. Daarbij ontstond een schermutseling waarbij de presentator zijn kaak brak en de cameraman lichte verwondingen opliep.

Maar dit was niet de eerste aanvaring met een huisjesmelker. Eind vorig jaar ging de BNN-presentator op pad met twee Nijmeegse studenten die hun oude studentenhuis hebben verlaten en nu anti-kraak wonen door verschillende conflicten met de huisbaas. De jongens wilden de borg en extra maand huur terug, het liefst zo snel mogelijk. Zoals bij #BOOS vaak gebeurt, gaat de hele ploeg onaangekondigd langs bij de persoon of het bedrijf waarover is geklaagd.

'Emmy are you ok?'

Zo ook bij Emmy van der Tol, huurbazin van het studentenhuis waar de studenten woonden. Ze schrikt zichtbaar van de groep mensen die binnenkomt en maakt duidelijk dat ze er op dat moment geen zin in heeft. De ploeg gaat door, en daar struikelt het rapperscollectief Kamp Ras over.

In de beschrijving van de videoclip staat uitgelegd wat volgens de rappers het probleem is. 'Jij Tim, bent mede het probleem van de sensatiecultuur', staat er. 'Wat denk jij dat de kijkers van jouw programma doen als ze jouw aflevering hebben gezien?… Daarna komen de dreigmails, de spam enz. enz. enz… En waarom? Omdat ‘twee’ ex-huurders per direct hun waarborg terug willen?… Dat duurt gewoon 62 dagen. Dat staat in het contract. THAT’S IT. Niet meer niet minder. Maar dat was blijkbaar niet genoeg sensatie.'

De videoclip van Kamp Ras:

In het nummer dagen de rappers Hofman uit. 'Kom met je camera, ik ben niet bang', is een tekst die meerdere keren terugkeert. Ook komt de zin 'Emmy are you ok?', vaak terug. Deze zin lijkt afgeleid te zijn van Michael Jackson's 'Annie are you ok?' uit het nummer Smooth Criminal.

Tim Hofman heeft nog niet gereageerd op het nummer van de Nijmeegse rappers.