Inbrekers halen kantine overhoop voor snoep en drinken

ALMEN - Snoep en drinken; voor inbrekers is het reden genoeg om een voetbalkantine in Almen overhoop te halen. De politie hoopt via BureauGLD de daders te vinden.

Op 21 juni lopen de daders om de voetbalkantine heen, op zoek naar een manier om naar binnen te komen. En het lukt ze, al moeten ze daar wel een ruit vernielen voor vernielen. Diefstal Almen Eenmaal binnen gaan ze aan de slag, dozen vol snoep en drinken worden vanachter de bar gehaald. Op beelden zijn de daders goed te zien. De politie hoopt ze worden herkend. Nadat de inbraak wordt ontdekt wordt ook duidelijk hoe de ravage is. Het raam ligt in puin en de kantine is overhoop gehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl