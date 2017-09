Nijkerkers zijn gulle koffiegevers, maar er zijn te weinig armen

NIJKERK - Het was een daverend succes. Het concept 'uitgestelde koffie' liep als een trein in Nijkerk, maar helaas maar van één kant. Veel Nijkerkers kochten een kop koffie voor iemand die het niet zo breed heeft, maar er kwamen te weinig mensen langs die zo'n kop koffie op kwamen drinken.

De organisatie van het concept denkt dat de drempel om uitgestelde koffie te vragen te hoog is. 'Nijkerk is daarvoor dan toch wat te klein', zo denkt de organisatie. Daarom is er besloten om te stoppen met de uitgestelde koffie.

Omdat er nog veel 'uitgestelde koffiemuntjes' in de pot zitten heeft de organisatie nog een aantal acties bedacht om die alsnog kwijt te raken. Bijvoorbeeld door een aantal munten/waardebonnen te verstoppen in de stad. De vinder kan hiermee een kop koffie halen voor zichzelf of voor een ander.

In Gelderland zijn er soortgelijke initiatieven in Putten (2), Harderwijk, Zutphen, Dieren, Arnhem (3), Rheden, Tiel, Dreumel en Apeldoorn (5).

Zie ook: Ook groep in Nijkerk wil aan de uitgestelde koffie voor arme stadsgenoten