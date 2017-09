Bewoner geslagen na inbraak coffeeshop

Maar daar komen ze een aantal bewoners tegen. Een van hen wordt op zijn hoofd geslagen en daarna wordt geprobeerd om hem vast te binden met tiewraps. Een ander slachtoffer wordt opgesloten.

Inbraak met geweld Nijmegen

Op beelden is te zien dat de daders er daarna vandoor gaan, met gevulde tassen. Volgens de eigenaar zijn de tassen gevuld met verpakkingsmateriaal. Ook is op de beelden te zien dat een auto wegrijdt, mogelijk gebruikt door de daders. De politie hoopt dat de daders, of de auto worden herkend. Het is ook mogelijk dat de auto niets met de inbraak te maken heeft, in dat geval kan de bestuurder van de auto een waardevolle getuige zijn.

Het slachtoffer, dat werd geslagen, raakte niet zwaargewond.