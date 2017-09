Komende week in Uit met Esther: de canon van Nederland, tekenaar Ben Luderer en het Rietveldhuis in Apeldoorn

ARNHEM - Nemen we een kijkje bij de nieuwe belevenis van het Openluchtmuseum, de canon van Nederland, bestuderen we het levenswerk van Ben Luderer uit Nijmegen en neemt Pieter de architectuur van het Rietveldhuis onder de loep

De Canon van Nederland

Geschiedenis moet je beleven... En dat kan nu in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Afgelopen vrijdag was de officiële opening van de Canon van Nederland: een presentatie van Nederlandse geschiedenis van 'hunebed tot heden'. Esther kreeg een sneakpreview en natuurlijk nam ze een aantal kinderen mee om de geschiedenis games te testen..

Tekenaar Ben Luderer

Zijn levenswerk, een enorme tekening van het vooroorlogse Nijmegen, zal hij nooit compleet kunnen maken. Toch heeft de 80-jarige Ben Luderer een fantastisch werk afgegeven aan het Valkhof museum in Nijmegen. Jarenlang heeft hij stad en land afgereisd om de juiste informatie te vinden van Nijmeegse gebouwen om ze in oorspronkelijke staat te tekenen. Zijn boodschap: Wees zuinig op cultuur goed.

Rietveldhuis in Apeldoorn

Gerrit Rietveld, ooit begonnen als meubelmaker, legde zich later toe op architectuur. Hij ontwierp onder andere een huis in Apeldoorn.