Gestolen pinpassen gebruikt in Renkum

Deze man pint met de gestolen pinpas. Hoe hij aan de pincode is gekomen, is onduidelijk.

Gestolen pinpas

De auto-inbraak was in Renkum. De pinpas wordt bij een bank aan de Europalaan gebruikt. Ook heeft de verdachte geprobeerd te pinnen met andere bankpassen, maar dat is niet gelukt.

Tips

Informatie voor de politie kan doorgegeven worden op 0800-6070 of anoniem 0800-7000.