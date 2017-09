Waarom en door wie werd deze man neergeschoten?

Rond 20.15 uur die avond wordt de gewonde man naar het Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk gebracht. Hier strompelt de man binnen, ondersteund door een andere man. Hij staat nog redelijk rechtop, maar hij is toch zwaargewond, hij heeft meerdere schotwonden.

Gewonde man Harderwijk

De man die hem brengt vertrekt zonder verdere toelichting binnen een minuut. De gewonde man weigert te vertellen wat er precies is gebeurd. De politie hoopt de dader alsnog te vinden, want kennelijk deinst hij er niet voor terug om gericht op iemand te schieten.

Ook komt de politie graag in contact met mensen die de gewonde man hebben gezien.

Wie herkent zich in de beschrijving van de personen die de politie zoekt? Of wie is er op dinsdagavond 8 augustus bij het Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk geweest die meer kan vertellen over het brengen van de gewonde man? Of is er iemand die meer weet over een schietincident die dag?

Weet u meer? Dan wordt u gevraagd contact op te nemen met de politie, dat kan via 0800-6070