IJsvogeltje overleeft aanval kat: 'Een klein wonder'

WAGENINGEN - De Dierenambulance Nederrijn is afgelopen weekeinde uitgerukt voor een ijsvogeltje dat een aanval van een kat had overleefd. 'Het is een klein wonder dat dit vogeltje nog kan vliegen', zegt Thijs Devlin van de dierenambulance. 'Meestal komen wij te laat als het gaat om een ijsvogel.'

De kat greep het vogeltje in Wageningen en nam het vervolgens mee naar zijn baasje, die de dierenambulance inschakelde. 'Daar zijn we heel blij mee. IJsvogels zijn van zichzelf stressgevoelige vogeltjes en dus heel kwetsbaar', legt Devlin uit.

Foto: Dierenambulance Nederrijn

Niet gewond

Hoewel katten scherpe nagels hebben, was het vogeltje niet gewond. 'Hij was nog helemaal gaaf, gelukkig. Hij had dus geen medicatie nodig. We konden hem snel vrijlaten in zijn eigen leefgebied', aldus Devlin.

De Dierenambulance Nederrijn plaatste naderhand foto's en een filmpje van het vogeltje op Facebook. 'Dit prachtige ijsvogeltje heeft gisteren zijn vrijheid teruggekregen nadat hij in de problemen was gekomen en door ons is opgehaald. Het is altijd mooi om een wild dier weer los te kunnen laten in de natuur, maar zo'n mooie soort maakt dit moment extra bijzonder', luidde het bijschrift.