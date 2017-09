Maatregel na serie overvallen: contant betalen in de bus verleden tijd

APELDOORN - In bussen van Syntus en Arriva kan vanaf 1 januari volgend jaar alleen nog cashloos worden betaald. Die maatregel hebben de vervoersbedrijven genomen na een serie overvallen vorig jaar. Het plan was al langer bekend, maar nog niet officieel gecommuniceerd door de vervoerder.

Zo werd in april vorig jaar een Syntus-buschauffeur in Apeldoorn bedreigd en bestolen.

Een van de verdachten van de overval in Apeldoorn moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij en twee anderen stapten bij de bushalte Regentesselaan in de bus, zouden de chauffeur met een vuurwapen hebben bedreigd en er vandoor zijn gegaan met een geldcassette met inhoud.

Werk neergelegd

Buschauffeurs van Syntus legden de dag erna uit onvrede kort het werk neer. Zij waren de overvallen zat en dreigden met meer acties als er geen veiligheidsmaatregelen werden genomen. Het was de derde keer in een half jaar tijd dat een buschauffeur van Syntus overvallen werd.

Syntus ging om tafel met de ondernemingsraad en vakbond en besloot de bussen extra te beveiligen. Beveiligers kwamen op de stations, reden soms achter de bussen aan en waren incidenteel ook aanwezig op de bus zelf.

Maximaal 25 euro

De vervoerder en FNV spraken af dat er vanaf 2018 niet meer betaald kan worden met cash in de bussen van het bedrijf. De chauffeurs hadden gehoopt dat deze laatste afspraak al in 2017 zou worden ingevoerd, maar dat zat er niet in.

Er was en is overigens maximaal 25 euro aan contant geld in de bussen aanwezig.