Stomdronken Engelse militair mist herdenking én boot

ARNHEM - Een 22-jarige Engelse militair was afgelopen weekend in Arnhem voor de herdenking van Market Garden op de begraafplaats in Oosterbeek, maar zijn weekend verliep iets anders dan hij van tevoren had gedacht. Hij eindigde bij wildvreemden op de bank en was zo dronken dat hij pas na de ceremonie wakker werd.

Een vrouw uit Arnhem kwam de militair na het stappen tegen in de buurt van het centrum. 'Hij stond tegen de muur en was ladderzat. Hij wist niet meer waar hij was. Ik bood hem aan om een taxi te bellen, maar hij had geen geld meer', vertelt ze aan Omroep Gelderland. De vrouw, die samen met een vriendin op stap was, wilde de man niet aan zijn lot overlaten en nam hem mee naar huis.

'Ik dacht: ik help hem wel en laat hem bij mij thuis op de bank zijn roes uitslapen.' De vrouw had nog wel van hem begrepen dat hij zondag om 10.00 uur bij de herdenking op de begraafplaats in Oosterbeek moest zijn. 'Daarom had ik voor het slapen gaan nog een taxi voor 09.45 uur gereserveerd en zelf de wekker gezet', blikt ze terug.

'We kregen hem niet wakker'

Toen de wekker ging nam de vrouw een kijkje in de woonkamer om te zien of hij wakker was geworden, maar dit was niet het geval. 'Ik probeerde hem samen met een vriendin wakker te krijgen, maar dat lukte voor geen meter. We hebben hem zelfs nog rechtop gezet, maar ook daar werd hij niet wakker van. Hij was blijkbaar heel zat.' Ondertussen stond de taxi voor de deur. 'Ik moest dus aan de taxichauffeur uitleggen dat de rit voor een Engelse militair was die we niet wakker konden krijgen. De taxi is uiteindelijk zonder militair vertrokken.', vertelt ze.

Ondertussen begon de herdenking op de begraafplaats in Oosterbeek, maar de militair lag nog steeds in een diepe slaap op de bank bij een wildvreemde vrouw thuis. Pas uren later werd hij wakker. 'Hij zei dat hij eigenlijk al op de boot naar Engeland had moeten zitten. Ook was hij zijn paspoort kwijt. Gelukkig had hij nog wel een telefoon bij zich en heeft hij de kazerne waar hij verbleef kunnen bellen. Daar hebben wij hem uiteindelijk afgezet.'

'Dit maak je niet elk weekend mee'

De vrouw moet wel lachen om de avontuurlijke nacht met de militair. 'Dit maak je niet elk weekend mee. Ik vraag mij wel af wat voor gevolgen dit heeft voor de militair en hoe hij weer in Engeland is gekomen.'

Het is overigens niet het enige incident met Engelse militairen, afgelopen weekend. De politie kwam ook twee Britten in hun nakie tegen. Op de Arnhemse John Frostbrug renden de twee poedelnaakt terug naar de noordzijde. Volgens de politie waren de mannen naar de overkant gezwommen en daarna via de brug weer teruggelopen naar de noordzijde van de Rijn.

