Plafond doorgezakt in Nijmegen; knallen gehoord

NIJMEGEN - In het pand van koffiezaak Doppio op plein 1944 in Nijmegen is het plafond doorgezakt. Het pand is ontruimd.

Volgens de politie zouden er werkzaamheden gaande zijn. Ook zouden er knallen zijn gehoord op het plein, waar die vandaan komen is nog niet bekend. De brandweer weet te vertellen dat het plafond is doorgezakt, maar nog niet is ingestort. Uit voorzorg zijn de mensen uit het pand gehaald, er zijn geen gewonden gevallen. De politie en brandweer doen onderzoek.