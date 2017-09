Oude tijden FC Wageningen herleven

Stadion de Wageningse Berg - Foto: Marnix Amperse

WAGENINGEN - Was u nou altijd fan van FC Wageningen? En heeft u nog altijd heimwee naar die tijd? Dan is 25 november een dag voor uw agenda. Dan staat stadion de Wageningse Berg in het teken van de verdwenen voetbalclubs.

Fans van FC Wageningen, maar ook van FC Haarlem, SC Veendam en RBC Roosendaal kunnen herinneringen ophalen aan hun oude club. Voetbaltijdschrift Staantribune organiseert de dag. De fans van de verdwenen voetbalclubs kunnen (als ze abonnee zijn) een wedstrijd meespelen tegen oud-FC Wageningen. Daarnaast komen er verschillende gasten uit de voetbalwereld, is er een rondleiding op de Wageningse Berg en wordt een voetbalquiz georganiseerd. De dag begint om 13.00 uur en abonnees van het tijdschrift mogen gratis naar binnen. Introducees betalen 10 euro. Dronebeelden van de Wageningse Berg: