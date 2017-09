'Geen 130 meer op Gelderse wegen door slechte luchtkwaliteit'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Gedeputeerde Bea Schouten (CDA) van de provincie Gelderland wil de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur afschaffen. Aanleiding is een rapport van de GGD Gelderland-Midden over de luchtkwaliteit in onze provincie.

Uit het rapport blijkt dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren weliswaar is verbeterd, maar dat het nog zeker niet schoon is. Gelderlanders gaan volgens het rapport gemiddeld ruim een jaar eerder dood door luchtverontreiniging. Schouten wil daar wat aan doen. 'Ik zal wel mensen tegen het hoofd stoten, want de snelheid is natuurlijk recent naar 130 gegaan. Maar als je kijkt naar de gezondheid van mensen en de luchtkwaliteit is 120 echt veel beter en op sommige plekken zelfs misschien 100,' zegt de gedeputeerde tegen Omroep Gelderland. Schouten stelt ook andere maatregelen voor, zoals het stimuleren van elektrisch verkeer en het toelaten van minder scooters en brommers in het centrum van steden. Maar ze wil ook maatregelen in gebieden met veel vee, zoals kippen. Dat laatste is vooral een probleem voor de luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei. De gedeputeerde wil snel met de rijksoverheid en de gemeenten om tafel, 'om te kijken waar we nu door kunnen pakken.' Uit het rapport blijkt verder dat ziekte en verzuim per jaar ongeveer 300 miljoen euro kosten. Er wordt meer dan 400.000 dagen niet gewerkt door ziekte en de kosten door vroegtijdige sterfte worden geschat op 800 miljoen euro per jaar. Zie ook: Luchtkwaliteit Gelderland is alsof je zes sigaretten per dag rookt Reageren op dit bericht? Mail de redactie.