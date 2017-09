Ook geen zin meer in je werk? Misschien helpen deze tips je

TIEL - Zin in je werk hebben, overal en altijd. Dat heeft lang niet iedereen. Het overgrote gedeelte van de werkende Nederlanders gaat zelfs met grote regelmaat met stevige tegenzin naar de baas. Niet nodig, aldus Godelieve Meeuwissen uit Tiel. Ze schreef daarom het boek 'Zin houden in je werk'.

Godelieve Meeuwissen uit Tiel is trainer, coach en geeft lezingen over zin houden in je werk. Zo'n tien jaar geleden gooide ze zelf het roer om en besloot voor zichzelf te beginnen.

'Ik merkte dat ik banen koos die bij mijn cv paste, maar ik dacht vaak: 'wat doe ik hier'. Ik wilde gaan coachen en trainingen gaan geven, maar ik had geen opleiding. Toch ben ik het gaan doen en nu doe ik werk wat ik heel leuk vind.'

Geen plezier in het werk

Meeuwissen merkte tijdens haar werk dat veel mensen het plezier in hun werk verliezen. 'Het is veel erger dan veel mensen willen toegeven. Als je op zich een prima baan hebt, leuke collega's hebt en prima verdient, vinden veel mensen het moeilijk om toe te geven dat ze eigenlijk geen zin hebben in hun werk', aldus Meeuwissen.

Maar volgens Meeuwissen is het niet nodig om meteen andere baan te gaan zoeken of een hele carrièreswitch te maken Je kan ook gewoon klein beginnen. 'Kijken wat kan ik in mijn eigen werk aan extra taken of projecten doen. Hoe kan ik mezelf meer uitdagen?'

Tips en adviezen

Met het boek hoopt Meeuwissen haar lezers te laten ontdekken waarom je niet zo veel zin meer hebt en hoe je het zo snel mogelijk weer krijgt. Maar voor ons heeft ze al een paar tips en adviezen op een rijtje gezet.

Ken je eigen unieke talent. Stel jezelf de vraag 'waarom hebben je collega's iets aan jou?' Werk doen dat bij jouw talent past geeft verreweg het meeste plezier. Ook al is dat maar een uurtje per dag!



Blijf jezelf uit te dagen. Of je nu directeur van een groot bedrijf bent of junior projectleider. Blijf kleine en grote uitdagingen voor jezelf zoeken.



Erger je niet teveel aan gedoe. Er is altijd wel wat, ook op je werk.