Museum Het Valkhof wil een toekomst en miljoenen

NIJMEGEN - Er zijn miljoenen euro's nodig om de toekomst van Museum Het Valkhof in Nijmegen veilig te stellen. Dat blijkt uit een beleidsvisie, een document waarin de koers voor de komende jaren staat. Het museum verkeert in een fikse organisatorische en financiële crisis.

De enorme bedragen zijn nodig om het museum weer gezond te maken. Zo is de huisvesting één van de veelbesproken onderwerpen. Er is geen geld meer voor groot onderhoud omdat dit deels is opgegaan aan het draaiende houden van het museum.

Gevolgen voor binnenhalen exposities

Uit recente rapporten blijkt dat een zeer fors bedrag van zeker anderhalf tot twee miljoen nodig zal zijn om een volwaardig museumgebouw overeind te houden, zonder enige luxe. Volgens de beleidsvisie is dat geen gek bedrag voor een gebouw van dergelijke omvang waar twintig jaar intensief gebruik van is gemaakt. In die periode liepen er meer dan twee miljoen bezoekers in en uit.

Als de boel nu niet flink wordt verspijkerd zullen de kosten voor het ad hoc oplappen van het museum oplopen en heeft dat ook gevolgen voor het binnenhalen van exposities. De klimaatomstandigheden en beveiligingssituaties voor bruikleengevers worden in de beleidsvisie 'verre van voldoende' genoemd 'om spraakmakende bruiklenen, die de basis vormen van succesvolle tentoonstellingen, in huis te krijgen.'

Meer bezoekers

Foto: Omroep Gelderland

Het zijn gevolgen van de financiële en organisatorische puinhoop waar het museum onder lijdt. In twee rapporten die daar eerder dit jaar over verschenen, kregen de betrokkenen er flink van langs. De directeur en de Raad van Toezicht hebben inmiddels het veld moeten ruimen. De twee grootste problemen die toen werden geconstateerd: te weinig bezoekers en te weinig geld.

In de beleidsvisie worden stappen aangekondigd om het gemiddeld aantal bezoekers van honderdduizend op te krikken naar 115.000 en later zelfs 120.000 bezoekers per jaar. Op basis van onderzoek stelt die visie dat dit een reële verwachting is.

Meer geschiedenis van stad en regio

Om dat voor elkaar te krijgen moet er wel een en ander veranderen in het museum. Het moet zich bijvoorbeeld meer gaan richten op gezinnen. En de keuze wordt gemaakt om meer te specialiseren in de rijke geschiedenis van de stad en de regio. Moderne kunst die daar niets mee te maken heeft maar nu wel onderdeel is van de collectie moet daar voor wijken.

Verder stelt de beleidsvisie dat om van het museum een succes te maken er financiële ruimte moet komen om de plannen uit het ruim vijftig pagina's tellende stuk te kunnen realiseren.

Als dat zo doorgaat 'belanden we snel in een situatie die erger is dan een negen maanden geleden. Een krachtig gebaar van onze subsidiënten is op dit moment niet alleen zeer dringend gewenst, maar ook erg noodzakelijk', aldus de beleidsvisie.

Gemeente staat niet te juichen

Na het verschijnen van de kritische rapporten liet de gemeente Nijmegen (de grootste subsidieverstrekker) al weten niet zomaar opnieuw flink de portemonnee te trekken. In de rapporten stond dat het museum minimaal acht ton en maximaal een miljoen euro aan extra subsidie nodig heeft om de broek op te houden, los van de anderhalf tot twee miljoen aan groot onderhoud aan het museum.

Het museum leunt nu voor 90 procent van de opbrengsten op de gemeente (jaarlijks 2,1 miljoen per jaar) en de provincie (1,4 miljoen per jaar). De provincie en de gemeenteraad moeten zich nu uitspreken over de plannen om het museum uit het slop te trekken.

