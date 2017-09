ARNHEM - Bij een eenzijdig ongeluk op de Schelmseweg in Arnhem is maandagochtend een automobiliste gewond geraakt.

De vrouw verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in de berm. De auto belandde op zijn kant in het gras.

De bestuurster is gewond naar het ziekenhuis gebracht.