'Chinese restauranthouders, pas op voor inbrekers'

NIJMEGEN - Eigenaren van een Chinees restaurant in Nijmegen worden gewaarschuwd voor inbraken bij hen thuis. De politie heeft daarover in het Chinees een oproep geplaatst op Facebook.

Afgelopen weken waren meerdere restauranteigenaren het doelwit. Waarom de dieven het juist op Chinese restauranthouders hebben voorzien, is niet duidelijk. In het Chinese bericht worden restauranthouders opgeroepen alert te zijn en 112 te bellen als ze iets verdachts zien.

Het fenomeen is niet nieuw en speelt niet alleen in Gelderland, laat de politie weten. De afgelopen jaren waren er vaker inbraakgolven bij Chinese ondernemers, onder meer in 2014 in Friesland.

