'Bijzondere skeletten en 17e eeuws bord': laatste dagen opgravingen Arnhem

ARNHEM - Het heeft maanden geduurd, maar het einde is in zicht voor de archeologen die in het centrum van Arnhem opgravingen doen. Stadsarcheoloog Leo Smole is tevreden over de vondsten.

'Van de stadsmuur bij de Rijn tot delen van het klooster bij de supermarkt Spar. Maar ook het grafveld en stukken van de oude Sint Jansbeek zijn mooie opgravingen. Het is allemaal best wel divers wat we gevonden hebben', aldus Smole.

En dat verraste de stadsarcheoloog soms ook. 'Deels natuurlijk, want we hebben wel wat studies vooraf gedaan. Maar hoe het er daadwerkelijk uitziet, hoe diep de vondsten liggen en wat er bewaard is gebleven, dat geeft wel een inkijkje in wat we nog niet wisten.'

'Grafveld misschien van minder bedeelden'

Smole vindt vooral het gevonden grafveld aan de noordkant van de Eusebiuskerk bijzonder. 'Daar is heel veel van bewaard gebleven. Daarnaast zijn er ook begravingen gevonden bij het klooster in de Nieuwstraat. Dat hadden we niet verwacht en dat zijn dan de bijzondere dingen. Maar we hebben ook bijzondere skeletten gevonden, veel kindgraven en mensen met vergroeiingen. Misschien was dit grafveld dus wel van de minder bedeelde mensen in Arnhem.'

Afgelopen donderdag werd er nog een bord uit de 17e eeuw gevonden. Een restant van een majolica bord. 'Dat is leuk om te vinden, want hij is mooi beschilderd, maar niet uniek.'

De werkzaamheden van de archeologen werden verricht om de Sint Jansbeek, die in de negentiende eeuw deels ondergronds is gebracht, in ere te herstellen. Eind dit jaar moet de beek zichtbaar zijn in de binnenstad van Arnhem.

