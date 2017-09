Politie blunderde bij zoektocht naar Roemeense vrachtwagenbende

Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - De politie heeft geblunderd in het onderzoek naar de Roemeense vrachtwagenbende die eind juli in Otterlo werd gearresteerd. Dat meldt de Telegraaf. De bende roofde volgens de politie op spectaculaire wijze in Europa zeventien vrachtwagens leeg, waarvan minstens vijf in ons land. Die vrachtwagens hadden vrijwel altijd ladingen met dure smartphones.

Een vrouw was getuige van het leeghalen van een vrachtwagen op de A73, in de nacht van 24 op 25 juli. De chauffeur hoorde kort na middernacht iets in de wagen. Hij belde meteen de politie. Toen de chauffeur stopte, kwam er een Duitse vrouw bij staan. Ze reed pal achter het busje met de verdachten en zou iets verdachts gezien hebben. De politie sprak met haar, maar niemand noteerde haar gegevens. Zo gaat de bende te werk: 'Gewoon slordig' Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie laat tegenover de krant weten dat dit verhaal klopt. 'Het is gewoon slordig geweest, maar gelukkig is het gelukt om haar te vinden. Dat kostte wel veel moeite.' Voor de roof zit altijd nog een groep van vijf mannen, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, vast. De bende werd aangehouden op vakantiepark De Zanding in Otterlo. Zie ook: Roemenen opgepakt voor spectaculaire diefstallen uit rijdende vrachtwagens

Beheerder binnengevallen vakantiepark: 'We kennen onze gasten niet meer'