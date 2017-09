Laura Smulders wint wereldbeker BMX

SANTIAGO DEL ESTERO - BMX-rijdster Laura Smulders heeft beslag gelegd op de wereldbeker.

De 23-jarige fietster uit Horssen legde de basis al direct door de wereldbekerwedstrijd op haar eigen baan in Papendal te winnen. Daarna consolideerde ze haar leidende positie tijdens de andere wedstrijden. En die positie kwam tijdens de afsluitende wedstrijden in het Argentijnse Santiago del Estero niet meer in gevaar.

Ook vorig jaar was ze al winnares van de wereldbeker. Op het WK eerder dit jaar viel Smulders buiten de medailles.