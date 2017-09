Mogen vijf melkveehouders hun koeien houden?

DEN HAAG - Vijf biologische melkveehouders uit Elburg, Heino, Bathmen en Lelystad zijn deze maandag in de rechtbank in Den Haag. De boeren waren naar de rechter gestapt omdat ze hun aantal koeien niet willen verminderen.

De rechter bepaalde in mei dat de fosfaatreductieregeling niet geldt voor de vijf melkveehouders, maar staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) ging in hoger beroep.

Melkveehouders moeten vanwege deze fosfaatregels hun veestapel terugbrengen tot het niveau van begin juli 2015. De boeren willen dit echter niet, omdat zij forse investeringen hebben gedaan. De vijf boeren zouden door de regeling onevenredig zwaar getroffen worden, aldus het vonnis.

Biologische boeren extra de klos

Voor de vijf melkveehouders bepaalde de rechter dat ze daarom niet hoeven in te krimpen. Ook deden ze vóór 2 juli 2015 investeringen in stallen of grond conform de toen geldende regels. Zij konden niet weten dat die regels later zouden veranderen.

Een van de eisers werkt biologisch en draagt volgens de rechter om die reden niet bij aan het fosfaat-overschot. Biologische boeren met een gemengd bedrijf worden volgens de rechtbank extra benadeeld door de fosfaatregeling, omdat zij dierlijke mest moeten gebruiken voor hun akkerbouw.

Het Gerechtshof doet uiterlijk 31 oktober uitspraak in het hoger beroep.