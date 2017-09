Bekerweek met acht Gelderse clubs

ARNHEM - Acht Gelderse clubs komen deze week in actie in de eerste ronde van de KNVB-beker.

Bekerwinnaar Vitesse moet woensdag op bezoek bij AVV Swift. Bij de Amsterdamse amateurclub worden 1500 toeschouwers verwacht. NEC komt dinsdag al in actie, uit tegen Emmen. Afgelopen vrijdag voor de competitie was die ploeg ook al de tegenstander in De Goffert en kwamen de Nijmegenaren niet verder dan 1-1. De Graafschap moet dinsdag op bezoek bij Kozakken Boys. De Treffers wacht een uitwedstrijd tegen Genemuiden en Sparta Nijkerk krijgt Eindhoven op bezoek.

Achilles'29 speelt woensdag thuis tegen NAC en CSV Apeldoorn mag proberen te stunten thuis tegen Willem II. Donderdag is de dag van SDC Putten. PSV komt dan op bezoek.