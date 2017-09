Juwelen verdwenen bij ramkraak Apeldoornse juwelier

Foto: Omroep Gelderland Foto via een buurtbewoner

APELDOORN - Bij juwelier Maaskant aan het Mercatorplein in Apeldoorn is afgelopen nacht de pui geramd met een gestolen auto. De schade aan de winkel is groot en de daders hebben juwelen meegenomen.

Omdat de etalage niet gelijk loopt met de straat, hadden de ramkrakers rijplaten neergelegd. De auto is achteruit dwars door de ruit en het rolluik gereden. Buurtbewoners die de hond uitlieten vertelden dat ze op straat sieraden en een weegschaal hebben gevonden. De juwelier werd rond 03.30 uur in de nacht van zondag op maandag geramd. De politie is meteen een klopjacht gestart, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet. Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. 'Overal liggen klokken en sieraden' Volgens cameraman Wim Hageman was de ravage enorm toen hij bij de juwelier aankwam. 'De grote ruit van het pand, een zwaarbeveiligde ruit, ligt er compleet uit. Die is helemaal kapotgereden.' Eenmaal binnen blijkt de schade groot, vertelt Hageman. 'Overal door het pand liggen sieraden en klokken op de grond. Heel, heel veel schade.' Foto: Omroep Gelderland De auto die werd gebruikt voor de kraak is eerder in de nacht gestolen in Deventer. Volgens getuigen vluchtten de daders na de actie op een scooter. Cameraman Wim Hageman vertelde vanochtend vroeg over de puinhoop bij de juwelier: Het is de tweede keer binnen een maand dat juwelier Maaskant doelwit is van ramkrakers. De vorige poging op 22 augustus mislukte. De politie doet vandaag verder sporenonderzoek en kijkt de camerabeelden na. Verder hoopt de politie dat het buurtonderzoek meer informatie over de daders oplevert. Zie ook: Ramkraak op juwelier mislukt door goede beveiliging Reageren op dit bericht? Mail de redactie.