Criminelen rammen juwelier met hulp van rijplaten

APELDOORN - Bij juwelier Maaskant aan het Mercatorplein in Apeldoorn is afgelopen nacht de pui geramd met een auto. Omdat de etalage niet gelijk loopt met de straat, hadden de ramkrakers rijplaten neergelegd.

De auto is achteruit dwars door de ruit en het rolluik gereden. Buurtbewoners die de hond uitlieten vertelden dat ze op straat sieraden en een weegschaal hebben gevonden.

Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Volgens omwonenden was de ramkraak rond 04.00 uur en heeft de politie de buurt afgezocht met een helikopter.

Het is de tweede keer binnen een maand dat juwelier Maaskant doelwit is van ramkrakers. De vorige poging mislukte.

