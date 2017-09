De 20 graden zijn voor even binnen handbereik

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Het was de afgelopen anderhalve week behelpen voor wie nog niet toe was aan een boek onder een dekentje bij de haard. Maar er is hoop.

Na een aantal weken met veel frisse dagen en veel nattigheid lijken hogere temperaturen ver weg. Komende week is dan ook het begin van de herfst, maar het najaar zet nog niet helemaal door. Volgens meteoroloog Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen kunnen we aan het eind van de week de 20 graden aantikken. De beste dagen van de week zijn donderdag en vrijdag, met vrij veel zonneschijn. Maandag is de meest frisse en regenachtige dag van de week met 80 procent neerslagkans. Maar na vandaag wordt het alleen maar beter. Luister hier naar de bijdrage van Jordi Bloem op Radio Gelderland: Zie ook: Het uitgebreide weerbericht

