Tim Matavz speler van de week

ARNHEM - Tim Matavz is de speler van de week in het klassement om de Gelderse voetballer van het jaar.

De spits van Vitesse maakte zijn vijfde doelpunt in zijn vijfde wedstrijd van dit seizoen. En hij was tegen VVV ook de beste man aan Arnhemse zijde. Matavz krijgt daarom de volle vijf punten. Eén meer dan Jordy Tutuarima van De Graafschap, die prima speelde tegen Jong Utrecht. Hij begon op rechts, maar na rust vanaf links speelde hij veel nadrukkelijker in de wedstrijd. Zijn ploeggenoot Mark Diemers was goed voor drie punten.

Twee punten gingen naar Bryan Linssen van Vitesse, die tegen VVV voor veel dreiging zorgde. En het laatste punt was voor NEC-verdediger Ted van de Pavert. Tim Matavz is nu samen met zijn ploeggenoot Remco Pasveer koploper in het voorlopige klassement.

KLASSEMENT:

Remco Pasveer (Vitesse) 7

Tim Matavz (Vitesse) 7

Bryan Linssen (Vitesse) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 5

Thulani Serero (Vitesse) 5

Arnaut Groeneveld (NEC) 4

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 4

Sven Braken (NEC) 3

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Mark Diemers (De Graafschap) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Filip Bednarek (De Graafschap) 2

Jordan Larsson (NEC) 1

Ted van de Pavert (NEC) 1