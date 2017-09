Luchtkwaliteit Gelderland is 'alsof je zes sigaretten per dag rookt'

Foto: Pixabay

ARNHEM - De luchtkwaliteit in onze provincie is de afgelopen jaren verbeterd, maar schoon is het nog zeker niet. Dat blijkt uit een rapport van de GGD Gelderland-Midden. Het inademen van lucht in de provincie staat gemiddeld gelijk aan het roken van zes sigaretten per dag.

In Nijmegen en Arnhem hebben mensen het meest hinder van schadelijke stoffen in de lucht, voornamelijk door het verkeer. In de Gelderse Vallei is de overlast ook relatief hoog, maar daar komt dat door veeteelt. Op de Veluwe is de lucht relatief schoon. 1 miljard euro schade Voor het eerst heeft de GGD ook de financiële gevolgen in beeld gebracht. Ziekte en verzuim kosten per jaar ongeveer 300 miljoen euro. Er wordt meer dan 400.000 dagen niet gewerkt door ziekte en de kosten door vroegtijdige sterfte worden geschat op 800 miljoen euro per jaar. Per jaar overlijden er in Gelderland twee baby's door luchtverontreiniging en Gelderlanders gaan gemiddeld 374 dagen eerder dood om dezelfde reden. Wat nu? Onlangs verloor de Staat een kort geding over luchtkwaliteit en oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen. GGD Gelderland-Midden doet dan ook suggesties om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Zoals: 's nachts de snelheid op de A325 terugbrengen en scooters en snorfietsers niet meer op het fietspad toelaten.