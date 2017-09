Politie rukt uit voor naakte mannen in de Rijn bij Arnhem

De John Frostbrug (archieffoto, dus zonder naakte militairen)

ARNHEM - De politie is zondagavond uitgerukt naar de Rijnkade in Arnhem na een melding over twee mannen die de Rijn in waren gesprongen.

Toegesnelde agenten troffen ter hoogte van het Airborne Museum aan de Rijnkade drie mannen aan, twee van hen hadden een setje kleren vast. De kleding van de drie mannen op de kade was kurkdroog, wat de vraag opriep waar de mannen waren die in de rivier waren gesprongen. Poedelnaakt 'They’re already out', antwoordden de mannen. Het bleek te gaan om Engelse militairen die voor de herdenking van Market Garden in Arnhem zijn. Op de John Frostbrug renden de twee zwemmers poedelnaakt terug naar de noordzijde. Volgens de politie waren de mannen naar de overkant gezwommen, en via de brug weer terug gelopen naar de noordzijde van de Rijn. Lachen De agenten schrijven op Facebook dat ze de gevaarlijke actie afkeuren, maar er stiekem ook wel om konden lachen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.