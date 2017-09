Grote storing straatverlichting door probleem met 'afstandsbediening'

APELDOORN - De straatverlichting in delen van Apeldoorn, Hoenderlo, Ugchelen, Loenen en Eerbeek werkten zondagavond niet. Ook uit Nijmegen en Flevoland kwamen veel meldingen binnen van storing in de straatverlichting.

Diverse mensen melden de storing bij Omroep Gelderland en ook op Twitter.

Problemen met de 'afstandsbediening'

Volgens netbeheerder Liander was er een probleem met het versturen van het signaal dat de verlichting aan zet. Dat gebeurt met een zogeheten toonfrequent signaal, in principe is het een soort stopcontact met een afstandsbediening. De netbeheerder verstuurt een draadloos radiosignaal naar de ontvangers in de transformatorhuisjes in de woonwijken. De ontvanger schakelt de verlichting dan op wijk- of straatniveau aan of uit.

Liander heeft het signaal zondagavond nog twee keer verstuurd en meldde dat rond 21.15 uur de straatverlichting overal weer werkte.

