Doortastende Harderwijkse voorkomt diefstal e-bike

HARDERWIJK - Amber Pasman heeft heeft vrijdagmiddag voorkomen dat de elektrische fiets van haar moeder werd gestolen op de P.C.Boutenslaan in Harderwijk.

Amber was met haar moeder en zusje op bezoek bij haar opa, wanneer ze op de parkeerplaats van een flat een zilverkleurig busje met de achterdeur open ziet staan.

Een getinte man met een normaal postuur en rond de 30 jaar oud tilt haar moeders fiets zijn busje in. Ze schrijft op de website Harderwijkse Zaken dat ze naar hem schreeuwt en snel een foto maakt. 'Zodra de man mij zag liet hij de fiets vallen en gooit zo snel mogelijk het busje dicht en wilt wegrijden.'



Amber belde de politie, stuurde de foto door en deed aangifte. Tot nu toe zonder succes, maar ze hoopt wel dat mensen in Harderwijk en omgeving nu extra goed opletten. 'Blijf toch van andermans spullen af. De fiets van mijn moeder is voor haar haar vervoer middel waar ze echt niet zonder kan.'

Volgens Amber gaat het om een zilverkleurige Peugeot Expert, met het kenteken 44-VX-GD.