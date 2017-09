Operaster Amira verhuist naar Zuid-Afrika om meer te kunnen optreden

NIJMEGEN - Operaster Amira Willighagen (13) uit Nijmegen verhuist met haar moeder Frieda en broer Fincent naar Zuid-Afrika. De regels voor leerplicht zijn er veel minder streng dan in Nederland, waardoor Amira meer mag optreden.

In Nederland mag een minderjarig kind tien dagen per jaar werken of optreden, volgens moeder Frieda moesten optredens daardoor afgelast worden. In Zuid-Afrika, waar Frieda is geboren, zijn de regels veel soepeler.

Derde album

Amira won verblufte met haar operastem de jury van de tv-show Holland's Got Talent. Ook In Zuid-Afrika is ze erg bekend. Ze werkt daar op het moment aan haar derde album.

Huizenjacht

Amira, Frieda en Fincent zijn op dit moment op zoek naar een huis, ze willen in januari verhuizen. Dan begint het nieuwe schooljaar. Vader Gerrit Willighagen gaat niet mee, Amira's ouders zijn eerder dit jaar gescheiden.

Omroep Gelderland maakte eerder deze documentaire over Amira.

Zie ook: