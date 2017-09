Operaster Amira (13) verhuist naar Zuid-Afrika

NIJMEGEN - Operaster Amira Willighagen (13) uit Nijmegen verhuist met haar moeder Frieda en broer Fincent naar Zuid-Afrika. De regels voor leerplicht zijn er soepeler dan in Nederland, waardoor Amira meer kan optreden.

In Nederland mag een minderjarig kind tien dagen per jaar werken of optreden. Volgens moeder Frieda Brand moesten optredens daardoor afgelast worden. In Zuid-Afrika, waar Frieda is geboren, zijn de regels veel soepeler.

'In Nederland wilde school dat de kinderen na een concert in Shanghai direct de volgende dag weer in de schoolbanken zaten. Dan zitten ze daar dus met een jetlag', zegt Frieda, de moeder van Amira. 'We plannen liever één of twee langere concertreeksen, want dan ben je minder tijd kwijt aan reizen. Schoolwerk kun je dan inplannen en doen tijdens de tour. Ik denk dat ze op die manier meer kind kunnen zijn.'

Moeder Frieda Brand vertelde op Radio Gelderland over de verhuizing:

Ook het schoolsysteem zit anders in elkaar. Frieda: 'Sport is heel belangrijk voor Amira. Dat kan daar ook op school en hoef je niet meer van school naar de sportclub en daarna naar zangles te rijden.'

Derde album

Amira verblufte met haar operastem de jury van de tv-show Holland's Got Talent, die ze in 2013 ook won. Ook In Zuid-Afrika is ze erg bekend. Ze werkt daar op het moment aan haar derde album. De leerplichtregels zijn één aspect van de reden voor het voorgenomen vertrek uit Nederland. 'Het heeft ook te maken met hoe de mensen in Zuid-Afrika zijn, hoe de kinderen daar behandeld worden', zegt Brand. 'Als ze daar zijn komen ze tot bloei. Amira wordt in Zuid-Afrika veel serieuzer genomen. In Nederland wordt ze niet geaccepteerd door de elite, die vindt haar geen echte operazangeres.'

Huizenjacht

Amira, Frieda en Fincent zijn op dit moment op zoek naar een huis in Zuid-Afrika. Ze willen in januari verhuizen, dan begint het nieuwe schooljaar. Vader Gerrit Willighagen gaat niet mee, Amira's ouders zijn eerder dit jaar gescheiden.

Omroep Gelderland maakte eerder deze documentaire over Amira.

