Kashia vindt gelijkspel 'stom' van Vitesse

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia kon de wedstrijd Vitesse-VVV Venlo maar met één woord omschrijven: stom.

'Het is stom dat wij twee punten weggeven en stom dat dit gebeurt in een Airborne-wedstrijd.' Juist in de wedstrijd die voor de aanvoerder altijd zo speciaal is, ging hij in de fout door een penalty te veroorzaken. Was het ook daadwerkelljk een penalty? 'Voor de scheidsrechter gebeurde er genoeg. We deden allebei wat.'

En door de 1-1, staat Vitesse vandaag niet bovenaan, terwijl dat wel had gekund. 'Ja Feyenoord verloor en Ajax speelde gelijk, dus we hadden een goede kans. Maar het is te vroeg om over de plaats op de ranglijst te praten. Het is wel jammer dat we die twee punten verliezen', aldus de aanvoerder.